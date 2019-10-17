الرياض 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:الملك يؤكد الوقوف الدائم مع فلسطين وحقوق شعبها الشقيقخادم الحرمين يستعرض وعباس المستجداتمحمد بن ناصر يتابع مشروعات الداير ولجنة التوطينالفيصل يثمن جهود شرطة مكة وجامعة المؤسسفيصل بن بندر يشيد بجهود هيئة تقويم التعليمأمير نجران يؤكد أهمية الجمعيات التعاونية في التنميةأمير القصيم يثمن جهود جامعة نايف ويلتقي محافظ عيون الجواءأمير المدينة يرعى اتفاقية المتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلاميةأمير الجوف يبحث مشروعات درء مخاطر السيولأمير المدينة يوصي بتسهيلات لمصابي حافلة طريق الهجرةمحمد بن عبدالعزيز يتفقد قوة الأفواج بالعارضةالمملكة تدين الهجوم الانتحاري شرق أفغانستانبندر بن سلمان رئيسًا لمجلس أمناء مركز التحكيم الهندسيالجبير يستقبل وكيل وزارة الخارجية الأميركيوزراء داخلية دول المجلس يدينون الهجوم التخريبي على المنشآت النفطية السعوديةتكريم الكفاءات التعليمية في دول مجلس التعاون بثلاث جوائزالمملكة تطالب باتفاق دولي يمنع "نووي" إيرانأمير الكويت يعود لبلاده بعد استكماله الفحوصات الطبيةالكشف عن ضربة إلكترونية أميـركيـة ضـد إيــرانانتشار روسي - سوري في منبج وأردوغان يصعد مع واشنطنالعدوان التركي يغير خريطة التحالفات ويدمر المسار السياسيانطلاق مفاوضات السلام السودانية// يتبع //06:02ت م0003