عام / الصحف السعودية
الخميس 1441/2/18 هـ الموافق 2019/10/17 م واس
الرياض 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
الملك يؤكد الوقوف الدائم مع فلسطين وحقوق شعبها الشقيق
خادم الحرمين يستعرض وعباس المستجدات
محمد بن ناصر يتابع مشروعات الداير ولجنة التوطين
الفيصل يثمن جهود شرطة مكة وجامعة المؤسس
فيصل بن بندر يشيد بجهود هيئة تقويم التعليم
أمير نجران يؤكد أهمية الجمعيات التعاونية في التنمية
أمير القصيم يثمن جهود جامعة نايف ويلتقي محافظ عيون الجواء
أمير المدينة يرعى اتفاقية المتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية
أمير الجوف يبحث مشروعات درء مخاطر السيول
أمير المدينة يوصي بتسهيلات لمصابي حافلة طريق الهجرة
محمد بن عبدالعزيز يتفقد قوة الأفواج بالعارضة
المملكة تدين الهجوم الانتحاري شرق أفغانستان
بندر بن سلمان رئيسًا لمجلس أمناء مركز التحكيم الهندسي
الجبير يستقبل وكيل وزارة الخارجية الأميركي
وزراء داخلية دول المجلس يدينون الهجوم التخريبي على المنشآت النفطية السعودية
تكريم الكفاءات التعليمية في دول مجلس التعاون بثلاث جوائز
المملكة تطالب باتفاق دولي يمنع "نووي" إيران
أمير الكويت يعود لبلاده بعد استكماله الفحوصات الطبية
الكشف عن ضربة إلكترونية أميـركيـة ضـد إيــران
انتشار روسي - سوري في منبج وأردوغان يصعد مع واشنطن
العدوان التركي يغير خريطة التحالفات ويدمر المسار السياسي
انطلاق مفاوضات السلام السودانية
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