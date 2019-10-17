وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( محاصرة التستر ): البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، من أهم المبادرات التي يتضمنها برنامج التحول الوطني 2020، وأحد أهدافه معالجة التستر في كافة القطاعات، وتطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة به، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال، وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين في القطاعات التجارية وتشجيعهم للاستثمار، وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.وتابعت : وقبل فترة أعلن البرنامج أنه سيتم البدء تدريجياً بإلزام جميع منافذ البيع بمختلف الأنشطة التجارية باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وتم مؤخراً إلزام مشغلي محطات الوقود والخدمات الموجودة فيها بتوفير خدمة "مدى"، كما تم قبل يومين الإعلان عن إلزام ورش الصيانة والأنشطة ذات العلاقة بقطاع السيارات مثل (الميزان، البنشر، قطع الغيار، ميكانيكا السيارات) باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني ابتداء من 18 ربيع الأول 1441 هـ.وبينت : يضاف إلى ذلك الإعلانات المتكررة لوزارة التجارة والاستثمار، عن منح مكافأة للمبلغين عن قضايا التستر التجاري من المواطنين والمقيمين تصل إلى 30 % من إجمالي قيمة الغرامات، تمنح فورياً بعد تقديم أدلة تثبت التستر وتحصيل غرامة المتسترين، وتصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد وفقاً لنظام مكافحة التستر.وواصلت : تعاون المواطن أمر مهم في هذا الاتجاه، وأن يكون عين الرقيب للجهات المشاركة، بحيث يتم الإبلاغ عن المخالفين، أو الممتنعين عن تقديم الخدمة لتطبيق أقصى العقوبات النظامية، ليتم تسريع تنفيذ البرنامج وشموله لجميع القطاعات، والمساعدة على إنجاح عملية الدفع الإلكتروني، والتقليل من تداول النقد، وبالتالي محاصرة آفة التستر.// يتبع //06:02ت م0004