وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( فلسطين القضية الأولى ) : ظلت المملكة على مدار الأيام والسنين داعما رئيسيا لقضية الشعب الفلسطيني الشقيق ورافضة لكل أشكال الممارسات العدائية والانتهاكات الإسرائيلية ومحاولاتها المستمرة لتغيير الواقع وضم المزيد من الأراضي وتكريس الاحتلال.واستطردت : وقد جدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، حفظه الله ، لدى مباحثاته مع الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين أمس التأكيد على وقوف المملكة الدائم مع فلسطين وحقوق شعبها الشقيق في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.وأوضحت : وكان ، حفظه الله، قد أعلن لدى ترؤسه في الدمام القمة العربية العادية التاسعة والعشرين في فبراير 2019 عن تسميتها “قمة القدس” مؤكداً أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للدول العربية، ومشدداً على موقف المملكة الثابت تجاه استعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.وأكدت : وسبق أن قدمت المملكة مبادرة السلام التي اعتمدتها القمة العربية في بيروت عام 2002 كأساس لحل الصراع العربي الإسرائيلي بإنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 1967 كما بذلت الجهد لتوحيد الفصائل الفلسطينية وخير دليل على ذلك اتفاقية مكة في فبراير عام 2007م .وختمت : وإلى جانب مواقفها السياسية على كافة المستويات واصلت المملكة دعمها المادي والمعنوي للسلطة الفلسطينية وتمويل العديد من المشاريع في فلسطين أهمها مشروع إعادة الإسكان في غزة بالإضافة إلى دعمها المستمر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئئن الفلسطينيين ( الأونروا) كما دعت أمتها العربية والإسلامية إلى الوقوف صفاً واحداً خلف حقوق الشعب الفلسطيني.// يتبع //06:03ت م0006