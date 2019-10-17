الباحة 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدن في مدى الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, والمخواة, وقلوة, والمندق, وغامد الزناد, وبلجرشي والأجزاء المجاورة لها، حيث تستمر الحالة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة بدورها تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.// انتهى //07:38ت م0009