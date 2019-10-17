الرياض 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسأضافت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني, 8 مراكز حي متعلم ضمن منشآتها التدريبية التي ستفتح أبوابها للمواطنين والمواطنات للتقديم على 16 برنامجاً تدريبياً بمختلف التخصصات ضمن برنامج التدريب المجتمعي أتقن بمرحلته الخامسة، من خلال البوابة الإلكترونية لمركز الأعمال وخدمة المجتمع ctc.tvtc.gov.sa ، ويبدأ التدريب يوم الأحد 28 / 2 / 1441 هـ، ومن المقرر أن يستمر لمدة أربعة أسابيع.ويهدف تعاون المؤسسة مع الإدارة العامة للتعليم المستمر ومراكز الحي المتعلم في تقديم دورات المرحلة الخامسة من برنامج أُتقن، إلى تحقيق المسؤولية الاجتماعية وتعزيز الوعي المهني وزيادة مستوى التعليم والتدريب ومشاركة الموارد والخبرات والكفاءات ما بين الجهات ذات العلاقة.وستبدأ المؤسسة في تقديم برامجها التدريبية للبنين بمركز الحي المتعلم بالكسائي غرب مدينة الرياض، ومركز الحي المتعلم الثاني بالخبر، وستشمل البرامج التدريبية للبنات في كلاً من مركز الحي المتعلم بالجبيل، ومركز الحي المتعلم بالبادية في الدمام، ومركز الحي المتعلم الثاني في العلا، ومركز الحي المتعلم بالابتدائية 308 غرب الرياض، ومركز الحي المتعلم الثالث في ينبع، ومركز الحي المتعلم الأول بالمعتلا في محافظة وادي الدواسر.وسيتم التدريب في تخصصات هي أمن المعلومات (الأمن السيبراني)، ومايكروسوفت أوفيس، والتصميم بالفوتوشوب والإليستريتور، وأساسيات مونتاج وتحرير الفيديو، وإدارة الفعاليات والمناسبات.يذكر أن برنامج أتقن الذي تنفذه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قد أنهى تدريب 29 ألف متدرب ومتدربة في المراحل الأربع السابقة بكافة مناطق المملكة.// انتهى //08:36ت م0010