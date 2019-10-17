مكة المكرمة 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسنظمت لجنة التنمية الاجتماعية ببطحاء قريش بمكة المكرمة أمس، ورشة عمل لمناقشة برنامج إدامة "المعيار الوطني لوحدات إدارة التطوع في المملكة"، ويعتبر إحدى مبادرات مركز التميز لتطوير المنظمات غير الربحية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن, بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمهتمين بالشأن التطوعي بمكة.وناقشت اللجنة خلال الورشة مؤشرات وممارسات برنامج إدامة، بهدف تطبيق البرنامج لديها لتحقيق الريادة في إدارة المتطوعين من خلال تكوين بنية معرفية علمية وعملية عن إدارة المتطوعين وإثبات كفاءة وفعالية هذه البنية لدى المتطوعين حتى يكونوا مؤهلين لخدمة أطهر البقاع مكة المكرمة.يُذكر أن لجنة بطحاء قريش لديها وحدة تطوعية تقدم برامج نوعية مبتكرة للفرق التطوعية التابعة للجنة من الجنسين, كما تقدم لهم العديد من البرامج التطويرية المتخصصة وتهيئتهم لخدمة مكة وأهلها ومن يفد إليها عبر مبادرات ومسابقات تشرف عليها اللجنة.// انتهى //08:44ت م0011