الخرطوم 18 صفر 1441هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على اصدار رئيس المجلس السيادي في السودان، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أمس قراراً بتمديد وقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان.ونشرت إعلان الحكومة السودانية، أمس، أن إثيوبيا وافقت على تزويدها بـ 300 ميجاوات من الكهرباء يومياً، بعد تفعيل اتفاقية التبادل الكهربائي بين البلدين.وأشارت إلى اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 14 فلسطينياً من محافظات الضفة الغربية، أمس ، بحجة مشاركتهم في الأنشطة الشعبية ضد الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة وتم تحويلهم للتحقيق.وعرجت على تحذير مجلس الأمن الدولي في بيان صدر بالإجماع، أمس ، من خطر فرار سجناء تنظيم – داعش- الإرهابي في سوريا جراء العملية التركية ضد في شمال شرق سوريا.وسلطت الضوء على نجاح سلطات الدفاع المدني في لبنان في السيطرة جزئياً على الحرائق المشتعلة بالاستعانة بطائرات الإطفاء بمساعدة دولية، وسط حالة من الفزع التي تسيطرعلى سكان تلك المناطق خاصة بعض الجيوب التي تشتعل بين الحين والآخر، نتيجة الظروف المناخية.وأولت اهتماما بإعلان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أمس ، أن أسس اتفاق مع بريطانيا حول خروجها من التكتل (بريكست) باتت "جاهزة"، ويمكن أن تصبح واقعاً ملموساً خلال ساعات.// انتهى //09:17ت م0016