طرابلس 18 صفر1441 هـ الموافق17 اكتوبر 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم ، على جلسة المباحثات التي عقدت بين مسؤولين أمريكيين وليبيين تناولت بحث سبل دعم قطاع النفط الليبي وتعزيز الشفافية في نشر البيانات في المؤسسات الليبية، وبحث سبل دعم وتطوير قطاع النفط في ليبيا وزيادة معدلات الإنتاج في إطار خطة خمسية وتوفير الموارد المالية اللازمة ، واستعراض الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا.وتابعت تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان التي حدد فيها سبعة أسس للخروج من الأزمة الليبية مع اقتراب مؤتمر برلين المقرر عقده الشهر المقبل والرامي إلى حل الأزمة، موضحا أن الأطراف في ليبيا بدأت تدرك حقيقة أنه لا حل عسكري للأزمة ،مضيفا أنه لاحظ أيضا إجماعا دوليا على هذا أيضا.وعرجت الصحف على تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف،وتحذيره من تحول ليبيا لقاعدة كبرى للإرهابيين في شمال إفريقيا، وخطورة انتشار هذه العدوى إلى العديد من بلدان القارة ، مضيفا أن المواجهات العنيفة المستمرة بين الأطراف الليبية أدت إلى ظهور واستمرار الفراغ الأمني.// انتهى //09:29ت م0017