وادي الدواسر 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واستُباشر طالبات وعضوات هيئة التدريس وموظفات كليات وكالة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بمحافظة وادي الدواسر "كلية العلوم والآداب، وكلية العلوم الطبية التطبيقية" - قسم الطالبات - يوم الأحد القادم، الدراسة والعمل في المباني الجديدة للكليات شرقي المحافظة.ونوه وكيل الجامعة للفروع المكلف الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري بالاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة - حفظها الله - بمؤسسات التعليم الجامعي، مؤكدًا أن هذا الدعم يصب في مصلحة أبناء وبنات الوطن، مُشيراً إلى أن كلية التربية ستباشر بالمباني الجديدة بدأ من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي.بذكر أن التكلفة الإجمالية لتلك المباني تجاوز أكثر من 260 مليون ريال، تضمن إنشاء أربع كليات هي: كلية الآداب والعلوم وكلية التربية وكلية العلوم الطبية التطبيقية والسنة التحضيرية، وتتكون كل كلية من 18 معملاً و 50 قاعة دراسية وثلاث قاعات أنشطة لاصفية، كما تضم مسرحًا يتسع لـ 400 طالبة، وكافتيريا ومكتبة حديثة، إضافة إلى 42 غرفة تستخدم كمرافق خدمية.// انتهى //09:33ت م0018