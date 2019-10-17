الرياض 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسأعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم, طرحها المناقصة الخامسة والأخيرة هذا العام لاستيراد كمية (595) الف طن قمح للتوريد خلال الفترة (فبراير ـ مارس 2020).وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس أن الكمية المطروحة موزعة على عدد (10) بواخر بواقع (6) بواخر لميناء جدة الإسلامي, و(3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وعدد (1) باخرة لميناء جازان.وأفاد معاليه أن طرح هذه الدفعة من القمح المستورد يأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن.// انتهى //10:09ت م0019