الجزائر 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسسلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الضوء على تعديلات أدخلتها الحكومة على قانون الاجراءات الجزائية من شأنها في حال وافق عليها البرلمان الجزائري توسيع صلاحيات أجهزة الأمن في التحقيقات المتعلقة بقضايا الفساد وهدر المال العام.وأشارت إلى تأكيد رئيس البرلمان الجزائري سليمان شنين امس على أن انتخابات الرئاسة في 12 ديسمبر القادم ستفتح عهدا جديدا في البلاد، داعيا المواطنين إلى الإقبال على التصويت فيها بكثافة لاخيتار الرئيس الجديد.ورصدت صحف الخميس تطورات الوضع في ليبيا، مشيرة إلى اشتباكات عنيفة في ضواحي العاصمة طرابلس بين قوات حكومة الوفاق وقوات الجيش الوطني الليبي.وتطرقت إلى الحرائق التي تجتاح لبنان، مخبرة أنها التهمت مساحات غابية واسعة وحاصرت مواطنين في منازلهم.وتابعت مستجدات الأوضاع في سوريا، لافتة إلى وجود مساع روسية وأمريكية من أجل التوصل لاتفاق بين النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية، وتركيا من أجل إنهاء التحرك العسكري التركي في شمال شرقي سوريا وتأمين الحدود.// انتهى //10:10ت م0020