الرياض 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واستنظم المديرية العامة للدفاع المدني دورة "الاستجابة الطارئة في حالات حوادث المواد الخطرة"، بمشاركة 17 متدرباً من عدد من الدول الأعضاء بالمنظمة، وذلك بمعهد الدفاع المدني.وأوضح مدير الإدارة العامة للتدريب العميد مهندس الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الشمراني أن الدورة تأتي في إطار الخطة السنوية لدورات المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني، إلى جانب دعم أنشطة المنظمة السنوية فيما يتعلق ببرامج التدريب، الذي يأتي امتداد لحرص المديرية العامة للدفاع المدني على تعزيز موقف المنظمة وأنشطتها على المستوى الدولي.وأشار العميد الشمراني أن برنامج الدورة الذي سيستمر 3 أسابيع، يستهدف العاملين والمختصين في الفرق والوحدات المعنية بالتخطيط والاستجابة لحوادث المواد الخطرة لإكسابهم المعارف العلمية والمهارات العملية من خلال عدد من السيناريوهات والتطبيقات العملية على آليات ومعدات وتجهيزات التدخل في حوادث المواد الخطرة لرفع وبناء قدراتهم بما يمكنهم من تنفيذ تلك المهام باحترافية عالية.// انتهى //10:14ت م0022