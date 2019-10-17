باريس 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسقال وزير الدولة الفرنسي لأوروبا والشؤون الخارجية جان بابتيست لوموين ،اليوم ، إن التوصل إلى اتفاق على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "في متناول اليد ولكنه ليس مضموناً".وأوضح ليموين في تصريح لقناة التلفزة الفرنسية "بوبليك سينا" أن الاتفاق في متناول اليد لكنه غير مضمون.وأضاف "نأمل في التوصل إلى اتفاق وإذا أمكن أن يحدث ذلك في الساعات القليلة القادمة، فهذا رائع".// انتهى //10:14ت م0023