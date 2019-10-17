بيروت 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم جلسة المباحاثات الرسمية التي عقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مع الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.محليا وبعد صدمة الحرائق الكارثية التي اجتاحت لبنان عاد التركيز على جلسة مجلس الوزراء والتي عقدت يوم أمس دون حسم النقاش حول الإصلاحات الضرورية التي يجب ان تضمنها الموازنة.وفي آخر التطورات الميدانية التي شهدتها الأراضي السورية أخبرت صحف لبنان عن إندلاع الإشتباكات في شمال سوريا بين الجيش السوري والقوات الكردية من جهة والجيش التركي من جهة أخرى حيث تشن أنقرة هجوم على مناطق السيطرة الكردية.وأوردت نبأ إنطلاق الاحتجاجات المؤيدة لإستقلال إقليم كاتلونيا رغم تحذيرات الحكومة الإسبانية وذلك عقب سجن تسعة من قادة الإنفصاليين.ولفتت الى إنطلاق أول كاسحة جليد قطبية صينية الصنع في رحلتها الأولى من مدينة شنتشن للمشاركة في المهمة الصينية 36 في القطب الجنوبي.// انتهـى //10:16ت م0024