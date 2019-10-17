جدة 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسأدانت منظمة التعاون الإسلامي الهجوم الانتحاري الذي وقع في إقليم لغمان بشرق أفغانستان، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى بينهم عدد كبير من الأطفال.وأعرب معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, عن تعازيه ومواساته لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.وجدد الأمين العام تأكيده على الموقف الثابت والمبدئي لمنظمة التعاون الإسلامي الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بكل أشكاله وتجلياته.// انتهى //10:20ت م0025