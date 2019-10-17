بغداد 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بتداعيات التظاهرات التي شهدتها عدة محافظات عراقية إبتداء من الأول من الشهر الحالي, منوهة بحزم القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتلبية مطالب المتظاهرين ,مبرزة دعوة رئيس الوزراء للجنة المكلفة بالتحقيق بهذه الأحداث بتسلم أي تسجيل يتعلق بالأحداث المذكورة وإدراجها في محاضر التحقيق.وأبرزت صحف اليوم اللقاء الذي عقده رئيس الوزراء مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية العاملة في العراق أمس، لاطلاعهم على آخر التطورات الجارية في العراق والمنطقة .وعرجت على المخاطر المتوقعة على العراق الناجمة عن احتمال إطلاق الآف الدواعش الإرهابيين نتيجة الأعمال العسكرية الجارية الان على خلفية التوغل العسكري التركي في شمال سوريا.وتطرقت الصحف إلى الحراك الدولي الجاري الآن لوقف التوغل التركي في شمال سوريا.// انتهى //11:22ت م0051