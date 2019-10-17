القدس المحتلة 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واساقتحم مئات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت مصادر فلسطينية في القدس أن نحو 432 مستوطنا بينهم طلبة معاهد تلمودية ، اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية.وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني إن سلطات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على مداخل المسجد الأقصى وبواباته، بذريعة تأمين "الحماية" للمستوطنين.// انتهى //11:24ت م0052