نيامي 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسانطلقت اليوم الخميس في العاصمة النيجرية نيامي، أعمال المؤتمر الخامس لوزراء الثقافة لمنطقة إفريقيا والكارييب والمحيط الهادئ، تحت عنوان "الشراكة بين الأطراف الثلاثة".ويبحث المؤتمر الذي يستمر أربعة أيام، وفق وزير النهضة الثقافية النيجري اسومانا مالام، تأثير العمل الثقافي في مواجهة التغيرات المناخية في القارة ودعم الثقافة في دول المنطقة.// انتهى //11:26ت م0053