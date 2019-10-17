ثقافي / انطلاق أعمال مؤتمر وزراء الثقافة لإفريقيا والكارييب والمحيط الهادئ في النيجر
الخميس 1441/2/18 هـ الموافق 2019/10/17 م واس
نيامي 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واس
انطلقت اليوم الخميس في العاصمة النيجرية نيامي، أعمال المؤتمر الخامس لوزراء الثقافة لمنطقة إفريقيا والكارييب والمحيط الهادئ، تحت عنوان "الشراكة بين الأطراف الثلاثة".
ويبحث المؤتمر الذي يستمر أربعة أيام، وفق وزير النهضة الثقافية النيجري اسومانا مالام، تأثير العمل الثقافي في مواجهة التغيرات المناخية في القارة ودعم الثقافة في دول المنطقة.
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11:26ت م
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