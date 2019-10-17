إسلام آباد 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم استمرار التوتر العسكري على جانبي الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير بسبب تكثيف القوات الهندية عمليات القصف على الجانب الباكستاني.واهتمت بتشكيل الحكومة الباكستانية لجنة سياسية للتفاوض مع أحزاب المعارضة لمنعها من التظاهر وحل مطالبها عبر الحوار.وأشارت إلى تكثيف باكستان العمل على تنفيذ العمل على المرحلة الثانية لمشروع الممر الاقتصادي المشترك مع الصين.وتابعت الجهود التي تبذلها سلطات الصحة الباكستانية للسيطرة على انتشار مرض حمى الضنك القاتل.وتناقلت في الشأن الأفغاني أنباء مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة نحو عشرين طفلاً بجروح في انفجار شاحنة مفخخة تبنته حركة طالبان قرب مركز للشرطة الأفغانية في منطقة ريفية.وتطرقت إلى استياء الصين من إقرار مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون الدفاع عن الحريات المدنية في هونغ كونغ.// انتهى //11:28ت م0055