نجران 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسنظمت جمعية الأمير مشعل بن عبدالله للاحتياجات الخاصة بنجران "شمعة أمل" أمس، محاضرة بعنوان "استخدام العصا البيضاء للكفيف"، وذلك بمقر الجمعية بحي الأمير مشعل.واشتملت المحاضرة على توضيح أساليب التعامل مع المكفوفين، وتقديم المساعدة لهم بطريقة علمية، كما صاحب ذلك عرض تعريفي عن استخدامات العصا البيضاء، مع تطبيق عملي لكيفية استخدام العصا.// انتهى //11:28ت م0056