غزة 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واساستهدفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر مدينة غزة، بالرصاص الحي وخراطيم المياه.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة بأن بحرية الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على مراكب الصيادين قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وألحقت أضرارا بالمراكب دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين الذين اضطروا لمغادرة البحر والخروج إلى الشاطئ.// انتهى //11:29ت م0057