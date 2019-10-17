عرعر 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسنفذت شرطة منطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الحدود الشمالية أول أمس ورشة عمل بعنوان " ضوابط تحقيق الجودة في العمل الإداري والأمني"، وذلك في قاعة إسكان قوى الأمن بمدينة عرعر.وأوضحت شرطة المنطقة أن الدورة التي تستهدف العنصر النسائي من الموظفات، تناولت عدداً من الموضوعات المرتبطة بجودة الأداء الوظيفي التي تهدف إلى زيادة وإثراء الأداء الوظيفي في مختلف المجالات.يأتي تنظيم هذه الدورة امتداداً لبرامج التطوير والتأهيل.// انتهى //11:31ت م0058