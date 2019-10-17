الجزائر 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 اكتوبر 2019 م واسحددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر يوم 26 أكتوبر الجاري آخر موعد لإيداع المترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر القادم.وقالت السلطة في بيان أن آخر موعد لإيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية سيكون يوم السبت 26 أكتوبر الحالي في منتصف الليل.يذكر أن السلطة أحصت لحد الآن 140 راغبا في الترشح، من أحزاب ومستقلين، قاموا بسحب استمارات جمع التوقيعات المشروطة لقبول الترشيح.وينص قانون الانتخابات الجزائري على أن يستوجب على كل مترشح للانتخابات الرئاسية الحصول على 50 ألف توقيع على الأقل لمواطنين مسجلين في لوائح من يحق لهم الانتخاب.// انتهى //11:33ت م0059