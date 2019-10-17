الرياض 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسوقّع معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري في مكتبه اليوم، عقد المشروع الشامل لتشغيل وصيانة أنظمة التعليم عن بعد بالجامعة مع رئيس شركة حرف لتقنية المعلومات هيثم بن محمد الفايز .وأوضح معاليه أن جامعة الإمام معنية بالتعليم الإلكتروني بالجامعة والدولة - رعاها الله - تدعم التعليم بكل أشكاله ، وعمادة التعلم الإلكتروني بجامعة الإمام تقدم خدمة كبيرة لعدد كبير من الطلاب على مدى عقد من السنوات، مشيراً إلى أن الجامعة ستنتقل إلى تدريس بعض المقررات بالجامعة بهذا النوع من التعليم .وأكد حرص الجامعة على تقديم كل ما يخدم الطلاب والطالبات من حيث تجويد الدراسة والمخرجات، والرفع من كفاءة ومهارة وقدرات المتخرجين، متمنياً أن تسهم الشركة في التعامل في كل ما يقدم المعرفة للطلاب والطالبات ، وتسهيل عمليات القبول والانسحاب وما إلى ذلك من إجراءات، تحقيقاً لرسالة الجامعة وأهدافها التي أنشئت من أجلها .// انتهى //11:50ت م0061