الرياض 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واستشارك الصحة في تفعيل أنشطة الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى الذي يقام خلال الفترة من 17 إلى 24 صفر 1441هـ، تحت شعار" بيئة نظيفة ... تكافح العدوى "، حيث سيتم إقامة العديد من الفعاليات في مختلف مناطق المملكة، تتناول التعريف بالعدوى، وطرق انتقالها ومكافحتها.وأوضحت "الصحة" أن تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها داخل المنشآت الصحية تهدف إلى تقليل معدل العدوى المكتسبة، حيث تعد العدوى المتعلقة بالمنشآت الصحية من أكبر التحديات التي تواجه القطاع الصحي، وقد أظهرت الدراسات أن العدوى في المنشآت الصحية تصيب عدداً من المرضى والزائرين والعاملين الصحيين.وأشارت الصحة إلى أن التقدم في مجال مكافحة العدوى مستمر على مختلف القطاعات، حيث يُسهم - بإذن الله - في الحفاظ على الأرواح ويهدف إلى سلامة المرضى والعاملين في المجال الصحي من خلال إتباع الوسائل والطرق المناسبة لمكافحة العدوى.// انتهى //11:50ت م0062