الرياض 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واساستقبل معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، في مكتبه بمقر الوزارة اليوم، المدير التنفيذي لمشروع سلام للتواصل الحضاري الدكتور فهد بن سلطان السلطان, وأعضاء فريق عمل المشروع.وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين وزارة الشؤون الإسلامية ومشروع سلام للتواصل الحضاري ومركز الملك عبدالله للحوار بين أتباع الأديان والثقافات.وأوضح فريق العمل أن الفكرة من المشروع هي تأهيل الأئمة والخطباء لتعزيز وتنمية عملية الحوار, وتعزيز الصورة الذهنية للمملكة العربية السعودية بالصورة الحقيقية في الخارج, وتعزيز فكرة أن المملكة هي مملكة السلام والوسطية والاعتدال، ومسح الصورة المغلوطة عنها, والمشاركة في اللقاءات العالمية والدولية, وتطوير المهارات للأئمة والخطباء، وتمكينهم من الإسهام الفاعل في تفعيل الحوار, وصد الهجمات الفكرية على المملكة, كذلك الاستدامة الفاعلة بين الشراكات, والأداء المتوازن في الطرح وفي التعامل.// انتهى //13:13ت م0084