عمّان 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسوقعت الحكومة الأردنية وبنك الاستثمار الاوروبي اليوم ، اتفاقية تمويل مشروع كفاءة استخدام الطاقة ومشاريع الطاقة المتجددة في القطاع البلدي في الأردن بقيمة 45 مليون يورو.ويشتمل المشروع بشكل أساسي على ثلاثة مكونات رئيسية تتمثل في استبدال وحدات إنارة الشوارع التقليدية في البلديات بوحدات إنارة موفرة للطاقة، وتركيب أنظمة الالواح الشمسية لتوليد الكهرباء، ورفع كفاءة المباني البلدية في استهلاك الكهرباء، كما يعمل المشروع على التخفيف من حدة الآثار البيئية الناتجة عن استخدام مصادر الطاقة التقليدية في انتاج الكهرباء بالأردن .// انتهى //13:13ت م0085