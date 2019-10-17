أبهـا 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسنظمت جامعة الملك خالد ممثلة في قسم التخدير بكلية العلوم الطبية التطبيقية بمحافظة خميس مشيط، مساء أمس، حملة توعوية تثقيفية مجتمعية بالتزامن مع اليوم العالمي للتخدير، وذلك في مجمع الراشد مول التجاري بأبها.واشتملت الحملة على التعريف بالتخدير ومراحله من خلال معرض تثقيفي يتناول تاريخ التخدير، وعيادة ما قبل التخدير، والإجراءات الطبية في حينها، إلى جانب تعريف الزوار بآليات التخدير المستخدمة أثناء العمليات الطبية وقبل وبعد، وعرض أبرز التقنيات والأساليب المستخدمة في التخدير حاليّاً.// انتهى //13:18ت م0086