الرياض 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، بالتعاون مع جامعة جازان اليوم، محاضرة نسائية بعنوان: "الرد العملي والعقلي والشرعي على شبهة الإلحاد"، ألقتها المدربة المعتمدة في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أمل بنت عبدالرحمن البريدي، في مسرح المجمع الأكاديمي بجازان.وتأتي هذه المحاضرة ضمن ملتقى الأمن الفكري النسائي الأول "أمننا في سلامة فكرنا" الذي ينظمه الفرع خلال يومي الـ 17 - 18 من الشهر الجاري، بتوجيهات ومتابعة معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لتعزيز الأمن الفكري، وحماية المجتمع وتحصينه من الأفكار والشبهات المنحرفة.// انتهى //13:22ت م0089