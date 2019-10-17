الرياض 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسيشارك منتدى الرياض الاقتصادي في الدورة الـ 46 للجنة الأمن الغذائي العالمي المنعقدة في مقر المنظمة العالمية للأغذية والزراعة (الفاو) في روما, خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري.ويمثل المنتدى في الدورة عضو مجلس الأمناء المشرف على دراسات المنتدى الدكتور خالد الرويس تلبية لدعوة من منظمة الإسكوا للمشاركة في الحلقات العلمية حول "اتخاذ القرارات بشأن الأمن الغذائي العربي في سياق تغير المناخ", وتناقش نتائج تتبع الأمن الغذائي في المنطقة العربية وتأثرها بالتغيرات المناخية في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والاستراتيجيات والمبادرات العربية ذات الصلة.وتهدف هذه الحلقة التي ستضم ممثلين عن الحكومات العربية وخبراء من القطاع الأكاديمي والبحثي والمنظمات ومراكز البحث الإقليمية، إلى تتبع الأمن الغذائي في المنطقة العربية وتأثير تغير المناخ على القطاع الزراعي، إلى جانب ترسيخ نهج التفاعل بين العلوم والسياسات في إطار وضع السياسات الوطنية والإقليمية.وأوضح الدكتور الرويس أن هذه المناقشات والحوار المتبادل بين الدول العربية وخارجها تفيد في بيان كيفية الاعتماد على البيانات والأدلة العلمية لإعلام البلدان والمناطق بالقدرة على مواجهة تغير المناخ في القطاع الزراعي بهدف تحقيق مستويات مقبولة من الأمن الغذائي.// انتهى //13:31ت م0097