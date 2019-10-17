أبهـا 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسكثّفت بلدية مركز الحازمي بمحافظة بيشة، جهودها لتنفيذ مبادرة وحملة " معالجة مظاهر التشوّه البصري في مركز مهر ببيشة.وأوضح رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني أنه خلال الجولات الميدانية لفرق النظافة تم رصد العديد من المواقع التي تستوجب المعالجة في مركز مهر, مشيراً إلى أن الفرق عالجت، وإزالة ما يقارب ٨٥ طناً من مخلفات البناء والهدم من الأراضي الفضاء إلى جانب إصلاح حفر الشوارع, وردم ومسح طريق المركز الصحي بالقرية بطول ١٨٠٠متر.وأكد القرني أن الفرق الميدانية في مركز مهر تواصل عملها على رصف الشوارع وإعادة طلائها، والعمل على تنفيذ أعمال النظافة بشكل عام، وإصلاح الحفر للشوارع، وردم ومسح الطرقات، لتسهيل الحركة المرورية للسيارات.وأبان أن الفرق الميدانية الكهربائية قامت بصيانة وإصلاح أكثر من ٩٥ كشاف إنارة في الطرقات، وأمام المنازل بقرى مركز مهر, مؤكداً أن هذه المشاريع تأتي ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية، والقروية لمعالجة مظاهر التشوّه البصري، وتحسين المشهد الحضري في مدن المملكة, والتي ستسهم في تعزيز الوعي، والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري.// انتهى //14:44ت م0140