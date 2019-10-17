لندن 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واستراجع سعر الجنيه الإسترليني اليوم, بنسبة 0.6 % مقابل الدولار الأمريكي إلى 1.2748 دولار، ومقابل اليورو بنسبة 0.5% إلى 86.81 بنسًا وذلك قبل أن يستقر ويعوض بعض خسائره.ويعود ذلك التراجع، قبل الاستقرار، إلى استمرار الضبابية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إثر تصريح رئيس الحزب الديمقراطي الوحدوي في أيرلندا الشمالية، الذي يدعم حكومة الأقلية برئاسة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بأنه لن يدعم الاتفاق الذي يقترحه هو والاتحاد الأوروبي وبأنه لن يساند أيضًا الحلول المقترحة لحل مشكلة الترتيب الخاص بأيرلندا والتي هي أحد أهم نقاط الخلاف في مفاوضات بنود الاتفاق االخاص بالخروج البريطاني من المجموعة الأوروبية.// انتهى //14:45ت م0141