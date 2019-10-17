عدن 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسالتقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم، وكيل وزارة الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية ديفيد هايل والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، بحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها ما يتصل بأوضاع اليمن وآفاق السلام الممكنة والمتاحة.وثمّن الرئيس اليمني عمق العلاقات المميزة بين بلاده والولايات المتحدة في مختلف المجالات، ومنها التعاون الاستراتيجي في مواجهة التطرف والارهاب والتدخلات الإيرانية في اليمن والمنطقة وتهديدها للامن والسلام العالمي بصورة عامة.وجدد المسؤول الأمريكي من جهته، دعم الولايات المتحدة الأمريكية لليمن ووحدته وثوابته وامنه واستقراره.// انتهى //14:48ت م0143