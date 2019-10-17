مكة المكرمة ١٨ صفر ١٤٤١هٰـ الموافق ١٧ اكتوبر ٢٠١٩م واسالتقى معالي مدير جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل بمكتبه اليوم، القنصل العام البريطاني سيف أوشر والوفد المرافق له .وخلال اللقاء قدم الدكتور بافيل للوفد الزائر نبذة عن الجامعة، وجهودها في المسارات العلمية والبحثية عبر فروعها ومساراتها المختلفة.وثمن معاليه زيارة الوفد الهادفة إلى تعزيز العلاقات مع الجامعات البريطانية، متناولاً الدور الذي تقدمه الجامعة تجاه تقديم المنح العلمية لنحو 40 جنسية حول العالم؛ يتلقون تعليمهم في اللغة العربية والعلوم الشرعية، مؤكداً أنه من بين هذه الوفود العلمية الطلبة البريطانيين، وجميعهم يجدون كامل الرعاية والاهتمام لمواصلة دراستهم، مرحبا بالتعاون مع الجامعات البريطانية في عدد من المجالات التعليمية والبحثية خصوصاً في جوانب الابتكار والابداع.من جهته، أعرب القنصل البريطاني عن تقديره لحسن الاستقبال والحفاوة، مؤكداً ضرورة استمرار التعاون وتعزيزه بين جامعة أم القرى والجامعات البريطانية في المجالات الثقافية والعلمية والبحثية، وكذلك التعاون والمشاركة في الأنشطة ذات الاهتمام المشترك، منوهاً بأهمية الدور الكبير الذي تلعبه الجامعات السعودية، لاسيما جامعة أم القرى، لما تقدمه من علوم في مختلف الجوانب والمجالات، متمنياً أن يزداد هذا التعاون والتنسيق بين الجامعة والقنصلية البريطانية.// انتهى //14:50ت م0144