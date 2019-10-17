تونس 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم فوز المترشح للانتخابات الرئاسية قيس سعيد بمنصب رئيس الجمهورية بصفة نهائية، وذلك بعد استيفاء آجال الطعون وعدم تقديم أي طعن للمحكمة الإدارية.مما يذكر أن الدستور التونسي ينص على ان مكتب مجلس نواب الشعب مطالب بعقد اجتماع في ظرف يومين من الإعلان عن النتائج الرسمية لتحديد جلسة في مهلة لا تتجاوز 10 أيام ، تخصص لأداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية وإلقاء خطابه أمام البرلمان.// انتهى //14:51ت م0145