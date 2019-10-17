عرعر 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، رئيس مجلس شباب المنطقة بمكتبه بالإمارة اليوم , أمين مجلس شباب المنطقة سعيد الصيعري وأعضاء المجلس .وفي بداية الاستقبال رحب سموه بأمين وأعضاء المجلس ، متمنياً لهم التوفيق في أداء مهماهم لكل مايخدم شباب وشابات المنطقة.وأكد سموه أن تحقيق المستقبل المشرق والمزدهر لوطننا الغالي كما خططت له القيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - يعتمد على سواعد وقدرات وعقول شباب الوطن للسير على خطى ثابتة نحو التطور والرقي ، داعياً الشباب للنهوض بمسؤولياتهم بهمة وبروح الصبر والإبداع في تحقيق أهداف رؤية 2030 .وأضاف سموه أن الشباب هم عماد المستقبل ويعول عليهم الكثير لخدمة الوطن ومنطقة الحدود الشمالية بشكل خاص ، مشدداً على عقد اللقاءات الدورية ذات الأهداف النافعة والسامية التى تعزز من قدرات الشباب .وحث سموه الشباب على ضرورة التمسك بمبادئ دينهم والمحافظة على مكتسبات وطنهم واستغلال قدراتهم في بناء الوطن والذود عنه .من جانبه أعرب أمين المجلس وأعضاء مجلس شباب المنطقة عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على ما استمعوا إليه من توجيهات سديدة، مؤكدين ان المجلس يسعى إلى تحقيق الأهداف المرجوة منه في ظل اهتمام ودعم سموه .// انتهى //14:54ت م0146