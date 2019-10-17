أبهـا 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسحصلت إدارة تعليم النماص على المركز الثاني " المستوى الفضي ", على مستوى وزارة التعليم العام, في برنامج التمكين الاجتماعي " تمكن ", والذي أقيمت منافساته النهائية مؤخراً في محافظة عنيزة.ومثّل إدارة تعليم النماص الطالب عبدالعزيز مريع العمري من مدرسة عبدالله بن عمر بالحصباء من خلال مشاركته التي جاءت بعنوان المشاركة " همتنا تبني وطننا ", تحت محور الانتماء الوطني, حيث هنأ مدير تعليم النماص عبدالله بن عبدالرحمن آل قاسم الطالب وولي أمره على هذا الإنجاز المضاف لإنجازات تعليم النماص .// انتهى //14:55ت م0147