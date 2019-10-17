ثقافي / تعليم النماص يحصد المركز الثاني في برنامج التمكين الاجتماعي " تمكن "
الخميس 1441/2/18 هـ الموافق 2019/10/17 م واس
أبهـا 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واس
حصلت إدارة تعليم النماص على المركز الثاني " المستوى الفضي ", على مستوى وزارة التعليم العام, في برنامج التمكين الاجتماعي " تمكن ", والذي أقيمت منافساته النهائية مؤخراً في محافظة عنيزة.
ومثّل إدارة تعليم النماص الطالب عبدالعزيز مريع العمري من مدرسة عبدالله بن عمر بالحصباء من خلال مشاركته التي جاءت بعنوان المشاركة " همتنا تبني وطننا ", تحت محور الانتماء الوطني, حيث هنأ مدير تعليم النماص عبدالله بن عبدالرحمن آل قاسم الطالب وولي أمره على هذا الإنجاز المضاف لإنجازات تعليم النماص .
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14:55ت م
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