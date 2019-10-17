لندن 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 اكتوبر 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتوصل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي بعد مفاوضات مطولة وشاقة، مشيرة إلى دعوة زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن النواب بالبرلمان إلى رفض اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وتطرقت إلى إعلان الاتحاد الوحدوي الديمقراطي في إيرلندا الشمالية معارضته لخطة الحكومة البريطانية، في اتفاق "بريكست".وأشارت الصحف إلى استقرار معدل التضخم في بريطانيا عند أدنى مستوياته منذ 3 أعوام في شهر سبتمبر، مسجلاً 1.7% ليظل دون المستوى المستهدف لبنك إنجلترا والبالغ 2%، في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع التضخم بنسبة بسيطة خلال سبتمبر ليسجل 1.8%.ولفتت الصحف إلى قيام نشطاء يدعون لمكافحة تغير المناخ بتعطيل خدمات السكك الحديدية شرق لندن اليوم، والقاء شرطة النقل البريطانية القبض على بعضهم، والعمل على استئناف الخدمات بسرعة.وواصلت الصحف مناقشة التدخل التركي في شمال سوريا، وتوتر العلاقات التركية مع الولايات المتحدة والدول العربية والعالمية حول ذلك التدخل.وتحدثت الصحف عن تجاذبات العلاقات الأوروبية مع الولايات المتحدة الأمريكية من الحرب العالمية الثانية وحتى الوقت الأخر، والعلاقات بينهما في مختلف الظروف الدولية.// انتهى //14:55ت م0148