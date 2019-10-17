الرياض 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسأقام نادي الرياض الأدبي أمس , ندوة عن التجارب الشبابية الإبداعية، ضمن فعاليات منتدى الشباب الإبداعي وذلك على مسرح النادي بحي المربع في الرياض، حيث شارك في الندوة مشاري الغامدي والكاتب أحمد الشويخ والشاعر محمد البكري وأدراتها إيمان باحيدره.وأكد المشاركون في الندوة "أن العمل الإبداعي لايعرف العمر و المكان حيث يكون نتيجه حتميه للتجربة و اكتشاف الأخطاء و معالجة القصور فيما يتم إنتاجه، مدعومة بالإصرار والعزيمة.من جانبه أكد أمين عام منتدى الشباب الإبداعي وعضو مجلس إدارة نادي الرياض الأدبي عبدالرحمن الجاسر حرص النادي على استقطاب المواهب الشابة في كافة مجالات الإبداع ودعمهم وفتح منصات النادي ليعرضوا إنتاجهم وتجاربهم الأولى ليجدوا الإرشاد والتوجيه الثقافي والنقد الفني الواضح حتى تكون إنتاجاتهم الجديدة في مستوى أفضل وأكبر.// انتهى //14:56ت م0149