جدة 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسأكملت جامعة الملك عبد العزيز ممثلةً في كلية طب الأسنان ومستشفى الأسنان الجامعي كافة استعداداتها لإطلاق أعمال المؤتمر العالمي الخامس لطب الأسنان يوم الإثنين القادم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، ويستمر على مدى أربعة أيام ، بحضور أكثر من 2000 ممارس وممارسة في مجال طب الأسنان من داخل المملكة وخارجها ، وذلك بفندق الريتز كارلتون بجدة .وأكد عميد كلية طب الأسنان ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور عبد الغني بن إبراهيم ميره ، أن المؤتمر الذي يأتي بالتزامن مع حصد الكلية الاعتماد الأكاديمي الأمريكي من هيئة اعتماد برامج طب الأسنان الأمريكية "كودا" ، كأول كلية في العالم من خارج الولايات المتحدة الأمريكية تحصل على هذا الاعتماد ، يعد من أكبر المؤتمرات لطب الأسنان على مستوى الشرق الأوسط ، والذي يقام كل أربع سنوات ، ويحمل في نسخته الحالية ، شعار "التميز في التعليم والابتكار والعناية بالمرضى" ، تماشياً مع استراتيجية الجامعة ورؤية المملكة ٢٠٣٠ .وأشار إلى أن المؤتمر يتميز بطرحه لأحدث المواضيع المواكبة لآخر التطورات في مجال طب الأسنان ، ومواجهة أبرز تحديات التخصص في المجتمع ، ويستضيف نخبة من المتحدثين العالمين المتميزين في مختلف مجالات طب الأسنان لنقل خبراتهم وأبرز ما توصل إليه طب الأسنان الحديث ، ومتحدثين محليين بارزين لتوضيح مدى التطور والكفاءة التي وصلت إليها المملكة في هذا المجال ، وكذا استضافة أبرز الشخصيات وصنّاع القرار فيما يخص صحة الفم والأسنان .وبين الدكتور ميره ، أنه سينظم خلال المؤتمر أول هاكثون في براءات الاختراع بمجال طب الأسنان على مستوى المنطقة ، في حين تشهد أعمال المؤتمر عقد اجتماع لجنة عمداء كليات طب الأسنان في المملكة ، مقدماً شكره لسمو أمير منطقة مكة المكرمة على رعايته المؤتمر ، ودعم معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي لمبادرات الكلية ومناشطها المختلفة .من جانبه استعرض وكيل كلية طب الأسنان للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ريان بن عبدالحميد كيال ، المحاضرات والندوات العلمية للمؤتمر ، إضافة لورش العمل التي ستقام بالتزامن مع أعمال المؤتمر، وتنظيم معرضاً مصاحباً يضم نخبة من أكبر الشركات والوكالات والجامعات العالمية ذات العلاقة في طب الأسنان .وأفاد أن أعمال المؤتمر العالمي الخامس لطب الأسنان ، ستتطرق للعديد من المسائل التي تهم الممارس الصحي بصفة عامة ، وممارس صحة الفم والأسنان بصفة خاصة ، كالتوعية بحقوق المريض وحقوق الممارس الصحي ، ومجالات عمل خريج طب الأسنان وريادة الأعمال ، وتسخير التقنية الحديثة في طب الأسنان والعديد من القضايا الأخرى ، لافتاً إلى أن المؤتمر سيشهد توقيع اتفاقيات تعاون لتوظيف خريجي طب الأسنان .// انتهى //14:58ت م0150