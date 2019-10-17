القاهرة 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسالتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم، المبعوث الصيني الجديد للشرق الأوسط، تشاي جون، بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، في أول لقاء بينهما عقب تولي المسؤول الصيني مهام منصبه، لبحث مختلف قضايا الشرق الأوسط.واستعرض "أبو الغيط"، خلال اللقاء وفقاً لبيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة، الوضع الحالي في المنطقة العربية وما تمر به من أزمات صعبة ومعقدة، مُركزاً بشكل خاص على ما تشهده الدول العربية من تدخلات غير مسبوقة في شؤونها الداخلية من جانب قوى إقليمية، كإيران وتركيا.كما تناول "أبو الغيط" العدوان التركي على الأراضي السورية، مشيراً إلى الخطورة الشديدة التي تنطوي عليها العمليات العسكرية التركية، وما يمكن أن تتسبب فيه من إشعال لمزيد من الصراعات والأزمات الإنسانية في المنطقة.وأشاد الأمين العام للجامعة العربية بالمواقف الصينية الثابتة والمبدئية تجاه القضية الفلسطينية، خاصة رفض الإعلانات الأمريكية الأحادية سواء تلك المتعلقة بالقدس أو الجولان المحتل، مؤكداً أن الصين لاعب مهم للتوازن العالمي، والعالم العربي يحتاج إلى الاستمرار في توثيق علاقاته مع بكين.// انتهى //14:58ت م0151