الرياض 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسرعت الجمعية السعودية للمحاكاة الصحية، فعاليات الأسبوع الدولي الأول للمحاكاة في الرعاية الصحية الذي نظم في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة من 16 حتى 20 سبتمبر 2019 بهدف تدعيم رؤية المملكة 2030 في النهوض بالتدريب الصحي وتطوير الرعاية الطبية الآمنة في كل القطاعات الصحية.وحرصت الجمعية على نشر الوعي الثقافي لمفهوم المحاكاة الصحية في التعليم الصحي والتدريب المجتمعي بالتزامن مع أسبوع المحاكاة.وشارك في الفعاليات نحو 20 مركز مهارات ومحاكاة سريرية ومستشفيات وجامعات وكليات في ثمان مناطق بالمملكة، تخلل هذه الفعاليات أكثر من 30 ورشة عمل استفاد منها ما لا يقل عن 450 ممارس صحي وباحث وأعضاء هيئة تدريس وطلاب وطالبات من كليات الطب والتمريض والصيدلة والمختبرات الطبية.بالإضافة الى 10 محاضرات علمية لمتخصصين في مجال المحاكاة الصحية، وتخلل ذلك برنامج تعليمي معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع تسع ساعات تعليم طبي مستمر منقولة عبر البث المباشر بالتعاون مع الاكاديمية الافتراضية استفاد منها أكثر من 400 شخص، إلى جانب فعاليات مجتمعية بالمحاكاة الصحية استفاد منها أكثر من 700 مواطن ومقيم.// انتهى//15:01ت م0152