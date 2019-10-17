جدة 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واستابعت منظمة التعاون الإسلامي باهتمام سير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية ، في جمهورية موزمبيق التي تم إجراؤها يوم 15 أكتوبر 2019م .وهنأ معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، شعب موزمبيق ، مثمناً مشاركته الواسعة في الانتخابات التي تندرج ضمن مسار تعزيز النهج الديمقراطي في البلاد .وأثنى معاليه على جميع المؤسسات الموزمبيقية ، وخاصة منها اللجنة الانتخابية الوطنية وغيرها من السلطات الوطنية المختصة ، لما بذلوه من جهود لضمان ظروف نجاح الانتخابات ، في حين لاحظت بعثة مراقبي الانتخابات لمنظمة التعاون الإسلامي التي تم إيفادها إلى جمهورية موزمبيق أن الانتخابات العامة أجريت في أجواء إيجابية.// انتهى //15:55ت م0176