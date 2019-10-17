جدة 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واساحتفت جمعية الشيخوخة بمنطقة مكة المكرمة بمقرها في جدة أمس، بـ"اليوم العالمي للمسن"، بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوي، ورئيس مجلس إدارة جمعية أحمد العبيكان.واستعرض العبيكان في كلمته خلال الحفل، الإنجازات التي قدّمتها الجمعية وما شهدته من تطورات للجمعية في خدمة كبار السن، ومشاركتها في البرامج والفعاليات الخاصة بالجمعيات الخيرية وتسهيل الإجراءات التي تسهم في الارتقاء بالهدف المنشود, منوهاً بالدور والدعم الكبير من قبل القيادة وسمو أمير منطقة مكة المكرمة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية.وشهد الحفل العديد من الفقرات المتنوعة والإنشادية والعرضة السعودية ومسابقات لكبار السن.وفي الختام كرّم العبيكان، آل طاوي نظير ما قدمه من جهود كبيرة لخدمة المسنين، كما تم تكريم إدارة التنمية بوزارة العمل بجدة، ومشرف الجمعيات الخيرية بمركز التنمية المجتمعية، وعدد من الجهات المشاركة من الجمعيات والمؤسسات الخيرية ووسائل الإعلام.// انتهى //16:02ت م0177