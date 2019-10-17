نجران 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسنفذت جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر اليوم، دورتين تدريبيتين لمنسوبي شرطة المنطقة في تطبيقات الحاسب الآلي والإدارة المكتبية، حيث تستمر كل دورة لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بمقر مبنى كلية التقنية.وتهدف دورة الحاسب الآلي إلى إكساب وتنمية معارف ومهارات المشاركين في تطوير المهارات الأساسية اللازمة لاستخدام الحاسب وذلك بالاعتماد على نظام التشغيل ويندوز، وأيضاً مهارات تطبيقات شركة مايكروسوفت المكتبية.فيما تهدف دورة الإدارة المكتبية إلى تزويد المتدربين بالمهارات والمعلومات الأساسية اللازمة لإدارة المكاتب باستخدام الحاسب وذلك بالاعتماد على مهارات حزمة برامج شركة مايكروسوفت المكتبية، والتعريف بمفهوم وأهمية الإدارة المكتبية.وتأتي هذه الدورات في إطار ما تقدمه الجامعة من خدمات مجتمعية تهدف إلى تطوير العمل لدى منسوبي الجهات الحكومية وذلك لخدمة المجتمع.//انتهى//16:11ت م0179