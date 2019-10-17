رياضي / الاتحاد السعودي لفنون القتال المتنوع يقيم دورات للحكام والمدربين في الرياض وجدة
الخميس 1441/2/18 هـ الموافق 2019/10/17 م واس
الرياض 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واس
يعتزم الاتحاد السعودي لفنون القتال المتنوع إقامة عدة دورات تدريبية للحكام والمدربين في الرياض وجدة بالتعاون مع معهد إعداد القادة .
وستحتضن مدينة الرياض دورة الحكام المستجدين خلال الفترة من 20-24 / 10 / 2019 م, وستقام كذلك دورة المدربين خلال الفترة من 3 ـ7/ 11 / 2019, كما ستقام دورة للحكام المستجدين في محافظة جدة خلال الفترة من 27 ـ 31 / 10 / 2019م.
// انتهى //
16:12ت م
0180