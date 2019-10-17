نجران 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسناقش المجلس المحلي بمحافظة ثار خلال الاجتماع الذي عقد اليوم، برئاسة المحافظ محمد بن محمد بن عفيصان، احتياجات المحافظة من المشروعات التنموية التي تخدم الأهالي، وتحقق تطلعات القيادة الرشيدة بتوفير سبل الحياة الكريمة كافة للمواطنين والمقيمين.وأكد بن عفيصان للجميع حرص وتوجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه على توفير الخدمات التنموية ومتابعة تنفيذها وتذليل العقبات أمامها.//انتهى//16:12ت م0183