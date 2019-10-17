نجران 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، العديد من الدورات المهنية التربوية، ضمن برامج خطة التدريب التربوي المسائية لشاغلي الوظائف التعليمية للفصل الدراسي الحالي.وأوضح المساعد للشؤون التعليمية، حسين آل معمر أن الدورات التي قدمت خلال هذا الأسبوع بمركز الأمير مشعل للتدريب ومكاتب التعليم التابعة للإدارة، تهدف إلى التطوير المهني للمعلمين وتدريبهم لتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم العلمية والعملية، مشيراً إلى أن البرنامج تضمن تقديم عدداً من الدورات والورش منها التعليم المعتمد على التفكير و أساسيات تعليم طلاب الصفوف الأولية الخط العربي ومعالجة الضعف القرائي والكتابي وتوظيف التقنية في التعليم وبحث الدرس، إلى جانب البرنامج التأهيلي للمرشدين الطلابيين، ودمج مهارات التفكير في التدريس، والقياس والتقويم وأساسيات وقواعد التعليم المؤثر.//انتهى//16:13ت م0184