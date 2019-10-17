عدن 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسالتقى رئيس مجلس النواب اليمني، سلطان البركاني، اليوم، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشعب الصيني، جومين تشن.وبحث الجانبان، وَفْقًا لوكالة الأنباء اليمنية، العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون بين البرلمانين وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية.وثمن "البركاني"، دعم الصين للحكومة الشرعية والحرص على أمن اليمن واستقراره ووحدته وسلامة أراضيه، مؤكدًا أهمية التواصل المستمر والمباشر بين برلماني البلدين لتبادل وجهات النظر في عدد من القضايا.وجدد المسؤول الصيني، من جهته، موقف الصين الثابت في دعم الحكومة الشرعية ورفض استخدام العنف لتحقيق اهداف سياسية، لافتًا إلى ضرورة العودة للمسار السياسي من خلال جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.// انتهى //16:20ت م0188