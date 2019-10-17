السيح 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسأغلقت إدارة الرقابة الصحية في بلدية الخرج اليوم مجموعة من المطاعم والبوفيهات بمدينة السيح ، بسبب مخالفات متعددة للاشتراطات الصحية.وشدد رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد البكيري على أهمية المتابعة الدائمة والجولات الرقابية لكل ما يقدم للمستهلك ، من خلال التأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك ، ومتابعة آلية تخزينها وتقديمها بشكل صحي يقلل من الأضرار الناتجة عن تناول بعض المنتجات .وأفاد بأنه تم مصادرة كميات من المواد الغذائية ،وتطبيق الغرامات اللازمة بحدها الأعلى بحق المخالفات المضبوطة بموجب لائحة المخالفات المعتمدة.وأهاب المهندس البكيري بجميع المواطنين والمقيمين بالتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية في أحياء مدينة السيح والمراكز والقرى التابعة لخدمات بلدية الخرج ، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.// انتهى //16:33ت م0189